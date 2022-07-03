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مقتل ثلاثة جنود يمنيين بنيران «الحوثي» في مأرب والحديدة
مقتل ثلاثة جنود يمنيين بنيران «الحوثي» في مأرب والحديدة
4 يوليو 2022 01:52

عدن (الاتحاد)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية، 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بنيران مباشرة في جبهات مأرب والحديدة وتعز.
وأسقطت الدفاعات الجوية في محافظة شبوة شرقي اليمن، أمس، مسيَّرة هجومية مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة هجومية حوثية كانت تحوم في سماء مديرية «عين».

اليمن
الحوثيين
مأرب
الحديدة
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