«الرئاسي الليبي»: نعمل على تلبية تطلعات الشعب

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، التزام المجلس باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف، باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، مشيراً إلى أهمية استمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وبحث المنفي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو التطورات الراهنة في ليبيا على المستوى الأمني والسياسي، لتحقيق الاستقرار وصولا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يطمح لها كل الليبيين.

إلى ذلك، أعرب سفير أميركا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نولاند عن قلق بلاده العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى الاضطرابات.

وقال نورلاند خلال اتصال هاتفي مع المنفي أمس: «من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف»، مؤكداً أن الحوار والتسوية هما فقط بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي.

بدورها، تحشد التيارات الشبابية في طرابلس لتنظيم تظاهرة ضخمة اليوم الاثنين، وذلك بدعوة من «تيار بالتريس» الذي يقود الحراك الميداني داخل العاصمة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وحل جميع الأجسام السياسية في البلاد.

وأعلن «تيار بالتريس» في بيان: أنه «لم يعد لدى الشباب الليبي رصيدٌ من الصبر تجاه الوضع المتردّي»، مضيفاً أنه إذا لم تلبَّ المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي ستكون متاحة، بما فيها العصيان المدني التام.

وأعلنت التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية حالة الاستنفار الكامل للتصدي للتظاهرات المتوقع خروجها اليوم، بحسب ما أكده مصدر أمني ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر الأمني، أن السلطة التنفيذية الحاكمة في طرابلس قد تلجأ إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد، وذلك لمنع توسع دائرة الاحتجاجات إلى كافة مدن المنطقة الغربية، موضحاً أن الحل الأمني في التعامل مع التظاهرات مطروح حال لجوء أي من المحتجين إلى أعمال عنف.

وفشلت المفاوضات بين التيارات الشبابية والمجلس الرئاسي الليبي خلال الساعات الماضية، حيث يرفض المجلس اتخاذ قرارات أحادية بحل مجلسي النواب والأعلى الليبيين، وذلك خوفا من تدهور الوضع السياسي في البلاد وعودة المواجهات المسلحة بين الفرقاء.

بدورها، وعدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، أمس، بالوقوف مع مطالب المتظاهرين، معتبرة أن هذا الحراك بمثابة «روح جديدة في عروق ليبيا».

من جانبه، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش المتظاهرين في ليبيا بتجنب أي أعمال عنف. وطالب جوتيريش القوات الأمنية الليبية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشدداً في الوقت نفسه على حق التظاهر السلمي، مؤكداً أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز موجودون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات في إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف الفاعلة للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار، والوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانسداد السياسي وتفاقم الانقسام الذي يؤثر سلباً على اقتصاد ليبيا.