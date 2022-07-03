الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 40 إرهابياً في الصومال
مقتل 40 إرهابياً في الصومال
4 يوليو 2022 01:52

مقديشو (الاتحاد)

قَتَلَتْ قواتُ الجيش الصومالي ما لا يقلُ عن 40 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عمليات أمنية نفَّذَتْها في منطقة «شبيلي الوسطى» الواقعة بوسط البلاد.
وأفادَ الجيشُ الصومالي أمس، أنه خلال العملية قُتلَ نحو 40 مسلحاً من بينهم قادة، كما اشتعَلَتِ النيرانُ في عدة سيارات، مبيناً أنَّ المسلحين لا يزالون يسيطرون على مساحات من المناطق الريفية بوسط وجنوب البلاد ويرصدون الكمائنَ ويزرعون الألغامَ الأرضية.
وأمس الأول، لقي 5 جنودٍ على الأقل مصرعَهم وأُصيبَ آخرون في انفجار استهدفَ قواتٍ تابعةً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس».
وذَكَرَتْ تقاريرُ إعلاميةٌ محليةٌ أنَّ جنودًا تابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال تعرضوا لانفجار لغمٍ أرضي على مشارف مدينة «ماركا»، العاصمة الإقليمية لمنطقة «شابيل» الجنوبية الغربية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القتلى من الجنود الأوغنديين المشاركين في البعثة.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس يستمع لخطاب الرئيس الأوكراني أثناء المؤتمر
عربي ودولي
زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مساهمة لدعم السلام العالمي
اليوم 17:18
تونس تستضيف «عربية اليـد»
الرياضي
تونس تستضيف «عربية اليـد»
اليوم 17:18
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©