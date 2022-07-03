مقتل 40 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

قَتَلَتْ قواتُ الجيش الصومالي ما لا يقلُ عن 40 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عمليات أمنية نفَّذَتْها في منطقة «شبيلي الوسطى» الواقعة بوسط البلاد.

وأفادَ الجيشُ الصومالي أمس، أنه خلال العملية قُتلَ نحو 40 مسلحاً من بينهم قادة، كما اشتعَلَتِ النيرانُ في عدة سيارات، مبيناً أنَّ المسلحين لا يزالون يسيطرون على مساحات من المناطق الريفية بوسط وجنوب البلاد ويرصدون الكمائنَ ويزرعون الألغامَ الأرضية.

وأمس الأول، لقي 5 جنودٍ على الأقل مصرعَهم وأُصيبَ آخرون في انفجار استهدفَ قواتٍ تابعةً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس».

وذَكَرَتْ تقاريرُ إعلاميةٌ محليةٌ أنَّ جنودًا تابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال تعرضوا لانفجار لغمٍ أرضي على مشارف مدينة «ماركا»، العاصمة الإقليمية لمنطقة «شابيل» الجنوبية الغربية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القتلى من الجنود الأوغنديين المشاركين في البعثة.