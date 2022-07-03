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«السيادة السوداني» يدعو الشباب للجلوس إلى طاولة الحوار
«السيادة السوداني» يدعو الشباب للجلوس إلى طاولة الحوار
4 يوليو 2022 01:52

أسماء الحسيني (الخرطوم)

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الأوضاع التي يشهدها السودان حالياً، غير مسبوقة حدثت نتيجة لغياب «الروح الوطنية المخلصة». 
وقال دقلو خلال مخاطبته حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين في مدينة «الفاشر» أمس، إن هذه الأوضاع قد تعصف بأمن واستقرار السودان وتهدد وحدة البلاد. 
وقال: «إننا نوجه الدعوة مجدداً لكل السودانيين خاصة الشباب إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة القضايا الوطنية بكل صدق وشفافية، بعيداً عن الأطماع الحزبية الضيقة من أجل الوصول إلى مشروع وطني قصير وطويل المدى يحقق الاستقرار، ويضمن مستقبلاً آمناً للشعب السوداني».
 وأكد دقلو دعمه للحوار الذي يحقق التوافق الوطني الذي يقود لاستكمال الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات، كما أكد دعم جهود الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية التي قال «نأمل أن تدخل الحوار دون أجندة مسبقة أو تكتيكات لكسب مواقف».

مجلس السيادة الانتقالي
السودان
محمد حمدان دقلو
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