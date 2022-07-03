الإمارات تتضامن مـع إيران.. وتعزي في ضحايا الزلزال

أبوظبي (وام)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وهزّت سلسلة من الزلازل القوية جنوب إيران فجر السبت، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 90 آخرين وتدمير عشرات المباني. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إنّ الزلازل التي بلغت قوتها 6 درجات ضربت غرب مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية في محافظة هرمزجان.

أوضحت الهيئة أن الزلزال الأول هز منطقة شمال بلدة «ديزجان» بعد الساعة 02.00 فجراً بالتوقيت المحلي قبل أن يضرب زلزال قوته 5.7 درجة بعد ساعتين يتبعه بسرعة زلزال آخر بقوة 6 درجات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن حاكم هرمزجان مهدي دوستي قوله إنّ 5 أشخاص قُتلوا.

وقال دوستي للتلفزيون الحكومي إن قرية «سيح خوش» القريبة من مركز الزلزال دمّرت تماماً.

كذلك، أفاد الناطق باسم خدمات الطوارئ الوطنية مجتبى خالدي التلفزيون الحكومي أن 93 شخصاً أصيبوا وما زال 7 منهم فقط في المستشفى للمعالجة.

وعرضت الإذاعة الحكومية لقطات فيديو لمبانٍ سكنية تحوّلت إلى أنقاض في «سايح خوش»، التي غمرها الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وحاولت سيارات الإسعاف والمركبات الأخرى التنقّل في الطرق المغطاة بالحطام، بينما نزل السكان المصابون بالصدمة إلى الشوارع أو حاولوا استعادة أغراض من منازلهم المدمّرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ الناس أمضوا الليل أيضاً في العراء في العاصمة الإقليمية بندر عباس، التي يبلغ عدد سكّانها أكثر من 500 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق مركز الزلزال، حيث اصطفّت طوابير طويلة أمام محطّات الوقود.

وزار وزير الداخلية أحمد وحيدي محافظة هرمزجان، حيث صرّح للتلفزيون الحكومي أنّ إعادة المياه والكهرباء من بين أولويات الحكومة.

وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وتشهد نشاطاً زلزالياً متكرراً.

زلازل عنيفة

كان أعنف زلزال شهدته إيران في عام 1990 وبلغت قوته 7.4 درجة وأودى بحياة 40 ألف شخص في الشمال، فيما أصيب 300 ألف شخص وشُرّد نصف مليون.

وفي عام 2003، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة جنوب شرق إيران فدمّر مدينة بام القديمة المبنية بالطوب وقتل ما لا يقل عن 31 ألف شخص. وفي نوفمبر 2017، أدى زلزال بقوة 7.3 درجة في محافظة كرمانشاه في غرب إيران إلى مقتل 620 شخصاً. في ديسمبر 2019 ويناير 2020، ضرب زلزالان قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية.

وفي فبراير 2020، تسبّب زلزال بقوة 5.7 درجة في شمال غرب إيران في مقتل 9 أشخاص، بينهم أطفال في تركيا المجاورة، وإصابة العشرات على جانبي الحدود. وقتل شخص واحد في نوفمبر العام الماضي، عندما ضرب محافظة هرمزجان زلزالان بقوة 6.4 و6.3 درجة.