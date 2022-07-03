«تريندز»: أوكرانيا تضع العلاقات التركية الروسية أمام تحديات

أبوظبي (الاتحاد)

حللت دراسة بحثية حديثة، أصدرها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، مدى تأثير الأزمة في أوكرانيا على العلاقات التركية الروسية، حيث وقفت العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية على شفير تحديات متلاحقة دفعت كل طرف للعمل على حماية مصالحه الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، فضلاً عن صون نطاق النفوذ في البحر الأسود، إذ سارعت موسكو إلى وضع «خطوطها الحُمر» بشأن النزاع أمام الدول الأوراسية، بينما بادرت أنقرة نحو إظهار حسن النية أمام دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» من خلال العمل كوسيط بين البلدين المتنازعين «روسيا وأوكرانيا»، في إطار سياسة توازن جعلت تركيا مؤيدة لأوكرانيا، لكنها في الوقت ذاته ليست معادية تماماً لروسيا، ما منحها تميزاً في تسييج الأدوار وحفظها.

وأكدت الدراسة، أنه رغم موازنة تركيا بين التكلفة والفوائد في موقفها من أزمة أوكرانيا، فإن إطالة أمد الأزمة يجعل أنقرة غير مُحصنة ضد التحولات العديدة الناجمة عن الأزمة اقتصادياً وأمنياً، وتحديداً مع زيادة الضغط الغربي على موسكو، بما قد يجبر أنقرة على اتخاذ موقف واضح، مع إعادة ترتيب حساباتها الجيوسياسية، ولاسيما بالعودة للاصطفاف والتقارب مع دول آسيا الوسطى.