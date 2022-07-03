لندن.. إجلاء عشرات الأشخاص جراء حريق في برج سكني

تم إجلاء حوالي 120 شخصا جراء حريق اندلع في مبنى سكني مؤلف من 19 طابقا في جنوب شرق بريطانيا.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، قالت فرقة إطفاء لندن إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات في الحريق الذي وقع في ساحة سان مارك في بروملي، وتعاملت معه 15 سيارة إطفاء وحوالي 100 من رجال مكافحة الحريق.

وتضرر جراء الحريق نصف شقة مؤلفة من 5 غرف بالطابق الخامس عشر، كما تضرر جزء من سطح المبنى.

وتم استدعاء رجال الإطفاء الساعة 58ر11 صباح اليوم الأحد (1058 بتوقيت جرينتش)، وتمت السيطرة على الحريق عند الساعة 08ر4 عصرا.

واستخدمت فرق الإطفاء سلم قرص دوار بطول 64 مترا للتعامل مع الحريق. ولا يزال سبب الحريق رهن التحقيق.

وأظهرت صور أخرى رجال الإطفاء على السقف، وألسنة اللهب قد تم إخمادها على ما يبدو.