الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
لندن.. إجلاء عشرات الأشخاص جراء حريق في برج سكني
من حريق سابق في لندن
3 يوليو 2022 23:36

تم إجلاء حوالي 120 شخصا جراء حريق اندلع في مبنى سكني مؤلف من 19 طابقا في جنوب شرق بريطانيا.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، قالت فرقة إطفاء لندن إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات في الحريق الذي وقع في ساحة سان مارك في بروملي، وتعاملت معه 15 سيارة إطفاء وحوالي 100 من رجال مكافحة الحريق.

وتضرر جراء الحريق نصف شقة مؤلفة من 5 غرف بالطابق الخامس عشر، كما تضرر جزء من سطح المبنى.

وتم استدعاء رجال الإطفاء الساعة 58ر11 صباح اليوم الأحد (1058 بتوقيت جرينتش)، وتمت السيطرة على الحريق عند الساعة 08ر4 عصرا.

واستخدمت فرق الإطفاء سلم قرص دوار بطول 64 مترا للتعامل مع الحريق. ولا يزال سبب الحريق رهن التحقيق.

وأظهرت صور أخرى رجال الإطفاء على السقف، وألسنة اللهب قد تم إخمادها على ما يبدو.

المصدر: وكالات
لندن
حريق
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس يستمع لخطاب الرئيس الأوكراني أثناء المؤتمر
عربي ودولي
زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مساهمة لدعم السلام العالمي
اليوم 17:18
تونس تستضيف «عربية اليـد»
الرياضي
تونس تستضيف «عربية اليـد»
اليوم 17:18
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©