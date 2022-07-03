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تفاصيل «الهجوم الدامي» على مركز تسوق بالدنمارك
من موقع الحادث
3 يوليو 2022 21:17

أعلنت الشرطة الدنماركية أن "عدة" أشخاص قتلوا وأصيبوا خلال إطلاق نار، بعد ظهر الأحد، في مركز تسوق كبير في العاصمة كوبنهاغن، قبل أن يتم القبض على منفذ الهجوم.

وكشفت السلطات أن هجوما لشخص مسلح، داخل مركز تسوق كبير، أدى لوقوع عدة قتلى بينما أصيب العديدين داخل المركز.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على «تويتر» أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق "فيلدز" في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وأضافت "نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

ودعت الشرطة الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

المصدر: وكالات
الدنمارك
إطلاق نار
الشرطة الدنماركية
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