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ينجو بأعجوبة بعد بقائه 7 أيام بلا طعام
تعبيرية
3 يوليو 2022 20:41

نجا إيطالي بعد أن ظل لسبعة أيام بلا طعام وكمية قليلة للغاية من المياه إثر سقوطه في صدع صخري بجبل ماتاجور بالقرب من الحدود السلوفينية.

وفي تصريحات لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، قال إنه بعد العثور عليه وانتشاله من جانب فرق الإنقاذ يوم أمس السبت، يشعر الآن أنه بصحة جيدة اليوم الأحد.

كان الرجل يتنزه بمفرده قبل أسبوع عندما سقط في الصدع، حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض الإمدادات.

وقال الرجل 31 عاماً إنه بينما لم يصب سوى بإصابات طفيفة بعد سقوطه، لم يكن قادرا على التسلق للخروج من الصدع.

ونجح في النجاة اعتماداً على مياه من جدول نهر صغير بعد هبوب عاصفة رعدية.

المصدر: وكالات
إيطاليا
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