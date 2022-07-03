السلطات المصرية تطمئن السياح

طمأن رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية المصرية علاء عاقل، اليوم الأحد، السياح بعد حادث هجوم سمكة قرش، جنوبي مدينة الغردقة، مشدداً على أن السلطات المصرية تتخذ حالياً اللازم.

وقررت السلطات المصرية إغلاق أحد الشواطئ بمنتجع مدينة الغردقة السياحية في محافظة البحر الأحمر جنوبي القاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد هجوم سمكة قرش على سائحتين مما تسبب في وفاتهما على الفور، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وقال علاء عاقل إن «سائحتين من الجنسية النمساوية كانتا تسبحان في شاطئ بمنطقة سهل حشيش في الغردقة وتعرضتا لهجوم سمكة قرش وتوفيتا نتيجة الهجوم».

وأضاف: «المؤكد حتى الآن أن الهجوم كان من سمكة قرش ولكن غير واضح حجمها ولا طبيعتها، ولذلك تم تشكيل لجنة من المختصين لدراسة الموقف وجمع كل التفاصيل عن الحادث، فيما قرر محافظ البحر الأحمر إغلاق الشاطئ الذي وقع فيه الهجوم لمدة 3 أيام لحين التأكد من خلوه تماماً من أية أسماك مفترسة».

وتابع عاقل أن «هذا الهجوم نادر الحدوث، ولكنه طبيعي ويحدث مرة كل 10 سنوات أو أكثر لأن البحر مفتوح وبه جميع أنواع الأسماك وسلوكها غير مأمون، والسياح يعلمون ذلك قبل نزولهم المياه، وبالتالي فالحادث عارض ووارد حدوثه في أي مكان بالعالم».