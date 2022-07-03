هذا ما قاله السيسي لسائق القطار الكهربائي

افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع القطار الكهربائي ومحطة عدلي منصور المركزية.

وتبلغ تكلفة مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان" نحو 2.2 مليار دولار تقريبًا، بعد مد مسار الخط ليصل إلى 90 كم، بدلا من 68 كم، حيث تمت إضافة 4 محطات بالعاصمة الإدارية ومحطة بالعاشر من رمضان لتصل عدد محطاته إلى 16 بدلا من 12 محطة، كما يتم قطع المسافة من بداية الخط لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، محطة عدلي منصور المركزية وحتى مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة في زمن قدره 50 دقيقة تقريبا، وفقا لموقع «بوابة الأهرام» المصري.

وخلال تفقده كابينة القيادة بالقطار، وبرفقته وزير النقل الفريق كامل الوزير، الذي حدثه عن أبرز وسائل التكنولوجيا التي تم إضافتها في القطار، بينها تثبيت كاميرا لمراقبة السائق ورصد تصرفاته، وفي هذه اللحظة من شروحات الوزير، مازح السيسي سائق القطار وضحك وطبطب على كتفه وسأله: إنت بدّخن؟ فأجابه السائق: "لا يا فندم".