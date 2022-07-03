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عربي ودولي
النمسا: ندعم حق مصر بشأن مياه النيل
أرشيفية
3 يوليو 2022 18:54

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، اليوم الأحد، دعم بلاده حق مصر في الحصول على حصتها من مياه النيل.

وقال الوزير النمساوي، الذي يزور القاهرة حالياً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إن «تدفق النيل لا يخص دولة بعينها، ولا يحق لدولة بعينها أن تحتل مياه النيل بمفردها، وتسيطر عليها».

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع الوزير شكري، بشأن التوابع الوخيمة للحرب الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمة غذاء عالمية، لافتاً أن مباحثاته مع وزير الخارجية المصري تناولت بعض القضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

 وأشار إلى أهمية إطلاع النمسا كعضو في الاتحاد الأوروبي على الموقف المصري بخصوص سد النهضة، لافتاً إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

المصدر: وكالات
مصر
سد النهضة
النمسا
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