خبير يحذر المغرب: «ذروة لكورونا» في أيام العيد

حذر خبراء في مجال الصحة من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، مع بداية موسم العطل والتجمعات العائلية خلال عيد الأضحى والحفلات والأسفار.

وأكد البروفيسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن عدد الإصابات سيواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، رغم أن الأرقام لا تعكس الحقيقة الوبائية على أرض الواقع، فالمؤشرات الفيروسية مرتفعة جداً، لا سيما معدل الإيجابية الذي يفوق 25 في المئة.

وتابع الخبير: «هذه الموجة من المتحور الفرعي BA.5 ستشبه بالتأكيد سابقتها BA.2 التي كانت قصيرة وسريعة، كما أن البيانات الأوروبية تؤكد أن النسخة الحالية ستأخذ بالمغرب نفس المسار الذي سلكته بهذه الدول»، وفقاً لتقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

وأشار البروفيسور إلى أن «المغرب يتحكم في الموجة من حيث الدخول إلى المستشفى والعناية المركزة، حيث تبقى الأرقام في الحدود المقبولة وربما تكون أقل من موجة أوميكرون السالفة».

وتوقع فتحي أن «انتشار الفيروس سيبلغ ذروته في منتصف شهر يوليو، تزامناً مع أيام عيد الأضحى، حيث سينتشر المتحور BA.5، قبل أن ينخفض عدد حالات الإصابة في نهاية يوليو وبداية شهر أغسطس».