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إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية كارثة الغاز في الأردن
من الحادث
3 يوليو 2022 17:26

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.

وقال الخصاونة في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء: فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية».

وأضاف: «التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه».

وتابع الخصاونة: «التزمنا تماماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تحقيق شامل في حادثة العقبة».

وأوضح: «استجابة الحكومة وجميع المؤسَّسات لحادثة العقبة كانت فوريَّة وبمنتهى الاحترافيَّة، وخفَّفت بشكل كبير من آثار الحادثة وتداعياتها على سلامة المواطنين والمتواجدين في مدينة العقبة».

المصدر: وكالات
الأردن
العقبة
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