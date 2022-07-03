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روسيا تعلن سيطرتها بشكل كامل على لوجانسك
من أوكرانيا
3 يوليو 2022 16:56

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن قواتها وحلفاءها سيطروا على منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا بعد الاستيلاء على آخر معقل أوكراني في ليسيتشانسك، رغم أن أوكرانيا لم تعلق بعد عقب تأكيدها اندلاع قتال عنيف هناك.

ويقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو في المنطقة منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرجي شويجو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بأن لوجانسك «تحررت»، بعد أن قالت روسيا في وقت سابق إن قواتها استولت على قرى حول ليسيتشانسك وتمكنت من تطويق المدينة.

الأزمة الأوكرانية
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وقال الوزير إن القوات الروسية وحلفاءها في المنطقة «سيطروا بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك».

ولم يرد الجيش الأوكراني بعد على طلبات للتعليق. لكن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى تكثيف القصف المدفعي على مناطق سكنية.

المصدر: وكالات
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