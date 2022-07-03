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شولتس يستبعد تكرار «سيناريو» العامين الماضيين
أرشيفية
3 يوليو 2022 16:42

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يستبعد اتخاذ تدابير لمكافحة كورونا في الخريف والشتاء المقبلين تكون على نفس القدر من الشدة الذي كانت عليه في العامين الماضيين.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد:«لن تكون هناك إغلاقات للمدارس، ولا أعتقد أيضاً أننا سنكون في حاجة إلى إغلاق بنفس الشكل الذي كان لدينا في العامين الماضيين» مشيراً إلى وجود «موقف مختلف تماماً» في الوقت الراهن، وذلك في إشارة إلى أن معدل التطعيم (التحصين الأساسي) يصل إلى 76% في ألمانيا.

في المقابل، أعرب شولتس عن اعتقاده بأن من الممكن أن يلعب الاختبار الإجباري والارتداء الإجباري للكمامة دوراً أكبر مرة أخرى في مكافحة كورونا في الخريف والشتاء، وقال:«يجب مناقشة ما إذا كان سيتم استخدام الاختبارات مرة أخرى».

وعن الارتداء الإجباري للكمامة الذي لا يزال موجوداً بشكل رئيسي في وسائل المواصلات العامة والمؤسسات التي يوجد بها فئات معرضة للخطر مثل المستشفيات ودور الرعاية، قال شولتس:«أعتقد أنه يجب افتراض أن الكمامة ستلعب في الخريف والشتاء دوراً أكبر من دورها الآن».

يشار إلى أن تدابير كورونا تم تقليصها بشكل قوي في الربيع، وكانت لجنة خبراء طرحت أول أمس الجمعة تقريراً طال انتظاره عن تأثير تدابير الحماية من كورونا، وقال الخبراء إن ارتداء الكمامة لا يزال بإمكانه أن يساعد في مكافحة الفيروس.

ووضع الخبراء علامات استفهام أمام الكثير من القيود الأخرى المعروفة في مكافحة كورونا وقالوا إن من غير الممكن تقديم تقييمات موثوقة بسبب نقص البيانات.

كان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ حذر أول أمس من قدوم موجة خطيرة لكورونا في الخريف والشتاء المقبلين.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
ألمانيا
كورونا
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