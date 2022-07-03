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إسرائيل تسجل 19 وفاة جديدة بكورونا
أرشيفية
3 يوليو 2022 15:35

سجلت إسرائيل 6862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك على الرغم من استمرار تراجع معامل تناقل العدوى بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم.

وشرع مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية نحمان أش بمناقشة توصية طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة التي تقضي بتطعيم الأطفال في سن نصف سنة وحتى 5 أعوام.

وارتفعت الإصابات النشطة إلى 96330 إصابة نشطة حيث لوحظ أن الإصابات النشطة تضاعفت 3 مرات منذ بدء الموجة السادسة للجائحة وذلك على الرغم من تراجع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.07.

ومع تسجيل معدل قياسي بالإصابات خلال الموجة السادسة بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا في إسرائيل 4371650 وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في مارس 2020 بينما الإجمالي التراكمي للوفيات بلغ 10977 حالة. 

المصدر: وام
كورونا
إسرائيل
كوفيد 19
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