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شرق الصين تشدد قيود كورونا بعد رصد حالات جديدة
أرشيفية
3 يوليو 2022 15:29

شددت مدن شرق الصين القيود المفروضة لمنع تفشي كوفيد-19 اليوم الأحد مع ظهور مجموعات إصابات جديدة تشكل تهديدا جديدا للانتعاش الاقتصادي في الصين بموجب سياسة الحكومة الصارمة للقضاء المبرم على كوفيد.

أوقفت مدينة ووشي، وهي مركز تصنيع في دلتا نهر يانغتسي على الساحل الأوسط، عملياتها في العديد من الأماكن العامة الواقعة تحت الأرض بما في ذلك المتاجر ومحلات السوبر ماركت. وتم تعليق خدمات تناول الطعام في المطاعم، ونصحت الحكومة السكان بالعمل من المنزل.
وحثت سلطات المدينة السكان على عدم مغادرة ووشي إلا للضرورة بعد تسجيل 42 إصابة جديدة بدون أعراض أمس السبت.

وتواصل الصين محاولة القضاء على الإصابات الجديدة في إطار النهج الصارم المتبع في الدولة التي اكتُشف فيها فيروس كورونا لأول مرة أواخر عام 2019. لكن عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى تسببت في خسائر فادحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفرضت منطقة سي في إقليم آنهوي إغلاقا على سكانها البالغ عددهم 760 ألف نسمة وعلقت حركة المرور العامة حيث سجلت 288 إصابة أمس السبت. وشكلت آنهوي معظم الإصابات الجديدة في الصين أمس حيث بلغت 61 حالة بأعراض و 231 حالة بلا أعراض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، منها 104 إصابات مصحوبة بأعراض و369 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 268 إصابة جديدة منها 72 إصابة مصحوبة بأعراض و196 بلا أعراض.
ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم السبت 225851 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي حالات محلية جديدة، في حين سجلت مدينة شنغهاي حالتين مصحوبتين بأعراض. ولم تسجل المدينتان أي إصابات مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض في اليوم السابق.

المصدر: وكالات
كورونا
الصين
كوفيد 19
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