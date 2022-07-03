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رئيس وزراء أستراليا يزور كييف
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
3 يوليو 2022 14:59

قال أوليسكي كوليبا حاكم منطقة كييف الأوكرانية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز زار ثلاث بلدات دمرتها الحرب في المنطقة.

وكتب كوليبا على تطبيق تيليجرام يقول إن ألبانيز زار بلدات بوتشا وإيربين وهوستوميل، حيث تقول أوكرانيا إن روسيا ارتكبت فظائع ضد المدنيين. وتنفي روسيا هذه المزاعم.

ونقل كوليبا عن ألبانيز قوله "أستراليا تدعم أوكرانيا وتريد تحقيق العدالة على الجرائم المرتكبة هنا".

المصدر: رويترز
أستراليا
أوكرانيا
كييف
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