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روسيا تعلن سيطرتها على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا
سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي
3 يوليو 2022 14:38
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا استولت على مدينة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا، ما يمنحها السيطرة بالكامل على منطقة لوهانسك، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات الروسية حققت المزيد من المكاسب في ليسيتشانسك، دون أن يتضح ما إذا كانت هناك وحدات أوكرانية باقية في المدينة.
وكانت ليسيتشانسك آخر مدينة كبيرة في منطقة لوهانسك شرق البلاد باقية تحت سيطرة أوكرانيا بعد سقوط سيفيرودونيتسك في أيدي القوات الروسية.
المصدر: د ب أ
روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
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