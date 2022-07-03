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أوكرانيا تكشف عن خطة كبيرة لإعادة البناء
مباني متضررة في باخموت ، دونيتسك أوبلاست ، أوكرانيا
3 يوليو 2022 13:04

تعتزم أوكرانيا الكشف عن خطة هذا الأسبوع لاعادة بناء البلاد، يمكن أن تحتاج لتوفير مئات المليارات من اليورو، حتى في الوقت الذي تواجه فيه الهجوم الروسي الذي دمر مدنا، وأثر سلبيا على الاقتصاد وأدى لنزوح الملايين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن أشخاص لهم صلة بالأمر أن الخطة، التي تتألف من 2000 صفحة، سوف يتم عرضها خلال مؤتمر مقرر عقده يومي 4 و 5  يوليو الجاري في مدينة لوجانو السويسرية.
وسوف تضم الخطة قائمة موسعة لمشاريع البنية التحتية والأمنية والاستثمارات في المناخ والاقتصاد الرقمي بالاضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد الـ27، التي أعلنت الشهر الماضي رسميا أن أوكرانيا مرشحة  للعضوية في الاتحاد، سوف تشارك بالجزء الأكبر من إجمالي المساعدات المالية، التي قد تتجاوز 500 مليار يورو (523 مليار دولار).

وتعمل المفوضية الاوروبية على دراسة الخيارات المالية التي تشمل المنح والقروض، على الرغم من أن التفاصيل نادرة، كما أن المسؤولين يتحفظون على عرض التفاصيل في ظل استمرار الحرب.

المصدر: وكالات
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