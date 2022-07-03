الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
20 قتيلاً في سقوط حافلة بوادٍ جنوب باكستان
أرشيفية
3 يوليو 2022 13:11

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد في جنوب غرب باكستان عندما سقطت حافلة ركاب في أحد الأودية.

وقد وقع الحادث في منطقة شيراني في بالوشستان عندما فقد سائق الحافلة التي تقل أكثر من 30 راكبا السيطرة عليها.

وقال المسؤول المحلي ميهتاب شاه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث.

وتشير البيانات الأولية إلى أن السائق كان يسير بسرعة على أرض زلقة.وأضاف شاه أن الحافلة كانت تسير من إسلام آباد إلى كويتا، وجميع ركابها من البالغين الذكور.

وانتشلت فرق الانقاذ الجثث من موقع الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى محلي.

ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى لأن الكثير من المصابين حالتهم خطيرة.

المصدر: وكالات
حادث مروري
باكستان
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس يستمع لخطاب الرئيس الأوكراني أثناء المؤتمر
عربي ودولي
زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مساهمة لدعم السلام العالمي
اليوم 17:18
تونس تستضيف «عربية اليـد»
الرياضي
تونس تستضيف «عربية اليـد»
اليوم 17:18
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©