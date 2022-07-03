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جونسون يعلن عن "أكبر خفض ضريبي" منذ عقد
جونسون
3 يوليو 2022 11:45

كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك مقالا مشتركا للإعلان عما وصفاه بأنه "أكبر خفض ضريبي يتم دفعة واحدة منذ عقد"، لمواجهة ازمة تكلفة المعيشة في بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخزانة، في مقال لصحيفة ذا صن اليوم الأحد إنه عندما ترتفع عتبة التأمين الوطني يوم الأربعاء، سوف توفر ما يصل إلى 330 جنيه استرليني (400 دولار) سنويا لكل من 30 مليون موظف بريطاني.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي التاريخي سوف يصل إلى 6 مليارات جنيه استرليني من حيث القيمة ويعفي 2ر2 مليون شخص من دفع "أي تأمين وطني أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما"، مع انخفاض التأمين الوطني بالنسبة لـ"نحو 70% من الموظفين البريطانيين".

وفي مقال رأي مشترك نادر للمسؤولين الاثنين، أشارا إلى المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم من خلال توفير الإغاثة لفواتير ضرائب المجالس المحلية ورسوم الوقود وتكاليف الطاقة.

 

المصدر: د ب أ
لندن
بريطانيا
بوريس جونسون
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