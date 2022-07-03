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الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم
الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم
3 يوليو 2022 11:35

وظفت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين (11) روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد، تعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لتر، يستهلك منها (2) لتر كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة ويستطيع السير لمسافة ( 3 ) كيلو متواصله دون تدخل بشري ، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

يذكر أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفايروسات والقضاء على كافة الأوبئة.

المصدر: وكالات
الحرم المكي
التعقيم
الحج
المسجد الحرام
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