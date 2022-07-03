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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الصين
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوب إيران
3 يوليو 2022 09:47

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة آكتشي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان أوردته وكالة "شينخوا" للأنباء - أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا مع وصول عمقه إلى عشرة كيلومترات.

المصدر: وام
زلزال
الصين
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