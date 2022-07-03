زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة آكتشي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين. وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان أوردته وكالة "شينخوا" للأنباء - أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا مع وصول عمقه إلى عشرة كيلومترات.

المصدر: وام