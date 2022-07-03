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زيلينسكي يطالب بمساعدة دولية لإعادة الإعمار
زيلينسكي
3 يوليو 2022 09:01

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدة دولية لبلاده لإعادة إعمارها بعد الدمار الهائل الذي لحق بها إثر الهجوم الروسي عليها والتي تدور منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال "إن من الضروري خلق أساس جديد لحياتنا: حياة آمنة وحديثة ومريحة وخالية من العوائق".

وأضاف زيلينسكي أن هذا يتطلب "استثمارات ضخمة ومليارات من الأموال، وتقنيات جديدة، وممارسات ذات أفضلية، ومؤسسات حديثة، وبالطبع إصلاحات".

وفي هذا السياق أشار رئيس الدولة الأوكراني أيضا إلى اجتماع 40 دولة مانحة محتملة يوم الاثنين المقبل في لوغانو بسويسرا.

في هذه المناسبة تعتزم الحكومة الأوكرانية تقديم أولوياتها لإعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب لأول مرة.

كما ذكر زيلينسكي أن الحرب لم تنته بعد، وأضاف: "إن وحشيتها تتزايد في بعض الأماكن."وناشد الرئيس مواطنيه للتطوع بالعمل من أجل ضحايا الحرب. 

المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
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