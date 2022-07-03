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أستراليا: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات خطيرة بسيدني
أستراليا: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات خطيرة بسيدني
3 يوليو 2022 08:44

 تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة سيدني الاسترالية في فيضانات خطيرة بالمناطق المنخفضة بلغ ارتفاع منسوبها نحو 1.5 متر في بعض الضواحي ما دفع خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إلى حث سكان عدة مناطق على إخلاء منازلهم، متوقعة استمرار هطول الأمطار حتى يوم غد الأثنين على الأقل.

وذكرت وسائل الإعلام أن منطقة سيدني شهدت 4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر يوليو بالكامل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من ارتفاع مستويات المياه في المنطقة بنفس درجة الارتفاع الذي كانت عليه في مارس حيث تعرضت أجزاء كبيرة من ذات المناطق المنخفضة من المدينة لفيضانات شديدة ..مشيرة إلى فيضان المياه خلف سد واراجامبا. 

المصدر: وام
أستراليا
الأمطار الغزيرة
سيدني
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