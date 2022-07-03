الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انفجارات تهز مدينة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا
مبنى سكني مدمر جزئياً في بلدة باخموت الأوكرانية
3 يوليو 2022 08:15

 قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وتعرضت عشرات المباني السكنية لأضرار في بيلجورود اليوم الأحد.

كانت أنباء قد أفادت في وقت سابق اليوم بسماع عدة انفجارات في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال جلادكوف إن 11 بناية سكنية و39 منزلا خاصا لحقت بهم أضرار منها خمسة دمرت بالكامل.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر رد فعل بعد من أوكرانيا على هذه الأنباء.

المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
انفجارات
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس يستمع لخطاب الرئيس الأوكراني أثناء المؤتمر
عربي ودولي
زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مساهمة لدعم السلام العالمي
اليوم 17:18
تونس تستضيف «عربية اليـد»
الرياضي
تونس تستضيف «عربية اليـد»
اليوم 17:18
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©