انفجارات تهز مدينة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وتعرضت عشرات المباني السكنية لأضرار في بيلجورود اليوم الأحد. كانت أنباء قد أفادت في وقت سابق اليوم بسماع عدة انفجارات في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وقال جلادكوف إن 11 بناية سكنية و39 منزلا خاصا لحقت بهم أضرار منها خمسة دمرت بالكامل.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر رد فعل بعد من أوكرانيا على هذه الأنباء.





المصدر: رويترز