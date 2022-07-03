الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
ديوكوفيتش «الرابع» إلى «الرابعة»!
لوكاس أول صفقات أجانب «العميد»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انفجارات تهز مدينة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا
مبنى سكني مدمر جزئياً في بلدة باخموت الأوكرانية
3 يوليو 2022 08:15
قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وتعرضت عشرات المباني السكنية لأضرار في بيلجورود اليوم الأحد.
كانت أنباء قد أفادت في وقت سابق اليوم بسماع عدة انفجارات في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وقال جلادكوف إن 11 بناية سكنية و39 منزلا خاصا لحقت بهم أضرار منها خمسة دمرت بالكامل.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر رد فعل بعد من أوكرانيا على هذه الأنباء.
المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
انفجارات
الأكثر قراءة
الإمارات
«الوطني للأرصاد»: أبراج الدولة مقاومة للزلازل
3 يوليو 2022
الإمارات
رئيس الدولة يصدر قراراً بشأن أبناء المواطنات
30 يونيو 2022
الإمارات
إلزام زوج بسداد 16 ألف درهم نفقة شهرية
3 يوليو 2022
آخر الأخبار
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
عربي ودولي
زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مساهمة لدعم السلام العالمي
اليوم 17:18
الرياضي
تونس تستضيف «عربية اليـد»
اليوم 17:18
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©