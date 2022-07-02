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سنغافورة تسجل ارتفاعا كبيرا لإصابات حمى الضنك
لافتة تحذيرية من حمى الضنك
3 يوليو 2022 00:35

سجلت سنغافورة ما يقرب من 18 ألف إصابة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري، وفقا لتقارير صحفية.
وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أن هذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله العام الماضي، حيث جرى تسجيل 5258 حالة إصابة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل نحو 389 ألف فحص عن حمى الضنك في البلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الوكالة الوطنية للبيئة عن حوالي 10 آلاف و800 موطن لتكاثر البعوض.
وينتقل فيروس حمى الضنك إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث نوع من البعوض الحاملة لعدواه.
وقالت الوكالة إن إجمالي 1173 حالة تم الإبلاغ عنها في الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو الماضي.
وأضافت أنه "على الرغم من أن الأرقام في الأسابيع الأخيرة قد أظهرت انخفاضًا، إلا أن خطر انتقال العدوى لا يزال مرتفعًا حيث لا يزال هناك أكثر من 300 بؤرة من حمى الضنك في جميع أنحاء الجزيرة".
وأضحت "لا يزال العدد الأسبوعي للحالات مرتفعًا للغاية، حيث يتجاوز 1000 حالة، ونحن في الأشهر الأولى من موسم الذروة التقليدي لحمى الضنك في سنغافورة".

المصدر: وكالات
سنغافورة
حمى الضنك
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