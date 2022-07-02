إسرائيل: إسقاط ثلاث مسيّرات لـ«حزب الله»

تل أبيب (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لميليشيات «حزب الله» الإرهابية كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه «تم اعتراض ثلاث مسيرات معادية كانت تتجّه نحو المياه الاقتصادية لإسرائيل»، مشيراً إلى أن المسيرات تابعة لـ«حزب الله» وكانت متّجهة نحو حقل «كاريش» للغاز.

واتضح من التحقيق الأولي أن الطائرات المسيرة لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها، وحتى اعتراضها فوق البحر المتوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن أنظمة الرصد والإنذار تصرفت وفق المطلوب، تطبيقاً لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد.