الأحد 3 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اليمن: لا مفاوضات جديدة مع «الحوثي» لفتح طرق تعز
اليمن: لا مفاوضات جديدة مع «الحوثي» لفتح طرق تعز
3 يوليو 2022 01:55

عدن (وكالات)

نفت الحكومة اليمنية أن تكون هناك جولة تفاوض جديدة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن مناقشة فتح طرق تعز، بعد إعلان الميليشيات عن وصول ممثليها إلى العاصمة الأردنية عمّان.
وأكد عضو وفد الحكومة اليمنية للتفاوض بشأن فتح المعابر، نبيل جامل، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، أن الاجتماعات القادمة في عمّان للفريق العسكري بشأن الخروقات والهدنة. وأضاف: «ليست هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حالياً، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث بهذا الشأن».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما زالت ترفض فتح الطرقات، ملمحاً إلى احتمالية فشل مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط، بعد لقائه مع وفد «الحوثي». 
وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية، أبلغت المبعوث الأممي الأسبوع قبل الماضي، تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز، ورفضها للمقترح الأممي الذي أعلنه هانس جروندبرج، عقب انتهاء محادثات عمّان بين وفدي الحكومة والحوثيين في 6 يونيو، بعد جولتين استمرتا أسبوعين.
ويدعو المقترح الأممي المنقح لإعادة فتح 5 طرق بما فيها خط رئيسي مؤدي إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

اليمن
الحوثيين
تعز
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
الإمارات
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
اليوم 23:11
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
دنيا
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
اليوم 22:49
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على «تويتر» و«يوتيوب»
اليوم 22:21
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
الإمارات
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©