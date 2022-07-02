اليمن: لا مفاوضات جديدة مع «الحوثي» لفتح طرق تعز

عدن (وكالات)

نفت الحكومة اليمنية أن تكون هناك جولة تفاوض جديدة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن مناقشة فتح طرق تعز، بعد إعلان الميليشيات عن وصول ممثليها إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد عضو وفد الحكومة اليمنية للتفاوض بشأن فتح المعابر، نبيل جامل، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، أن الاجتماعات القادمة في عمّان للفريق العسكري بشأن الخروقات والهدنة. وأضاف: «ليست هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حالياً، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث بهذا الشأن».

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما زالت ترفض فتح الطرقات، ملمحاً إلى احتمالية فشل مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط، بعد لقائه مع وفد «الحوثي».

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية، أبلغت المبعوث الأممي الأسبوع قبل الماضي، تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز، ورفضها للمقترح الأممي الذي أعلنه هانس جروندبرج، عقب انتهاء محادثات عمّان بين وفدي الحكومة والحوثيين في 6 يونيو، بعد جولتين استمرتا أسبوعين.

ويدعو المقترح الأممي المنقح لإعادة فتح 5 طرق بما فيها خط رئيسي مؤدي إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.