إسقاط مسيّرة «حوثية» مفخخة

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش اليمني، أمس، عن تمكن دفاعاته الجوية من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع حوثية محملة بالقذائف في الجبهة الشمالية للمدينة، في خرق جديد للهدنة الأممية.

وأضاف أن إسقاط الطائرة الحوثية جاء بالتزامن مع قصف «حوثي» استهدف الأحياء السكنية في محيط «جبل جرة».

وأمس الأول، قال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن ميليشيات الحوثي شنت قصفاً بقذائف الهاون على مواقع الجيش في جبهة «الضباب» غرب المدينة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وذكر أن خروقات الميليشيات خلال الأسبوع الماضي تركزت في الجبهة الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز.

وبحسب المركز، فإن الخروقات تمثلت باستهداف مواقع الجيش بالقصف المدفعي والقناصات، وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة، إضافةً لاستقدام تعزيزات وشق طرقات وزراعة الألغام.