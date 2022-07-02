تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تصاعد الغضب الشعبي في المدن والبلدات الليبية بعد الاحتجاجات التي خرجت أمس الأول، للمطالبة بإجراء الانتخابات وحل جميع الكيانات السياسية، وذلك بعد فشلها في حل المشكلات التي يعانيها الشعب الليبي وعدم تحديد موعد زمني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وسط دعوات للجوء إلى عصيان مدني حتى تحقيق مطالب الاحتجاجات.

في غرب ليبيا، استمر المحتجون بالمطالبة بإجراء انتخابات ورحيل جميع الأجسام السياسية، ما دفع بعضهم لقطع الطرق الرئيسية والمحاور منها طريق «الشط» في مدينة تاجوراء، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام في مناطق جنوب وغرب الزاوية أمام محطة كهرباء «بئر الغنم»، وإحراق عدد من المباني البلدية في ترهونة وبني وليد والقره بوللي.

وفي مصراتة، استمرت الاحتجاجات في بعض المناطق والاعتصام أمام مبنى المجلس البلدي، وسط حالة من السخط والغضب من عجز السلطات من حل أزمة الكهرباء.

أما في شرق ليبيا، فأقدم عدد من المحتجين على حرق المقر الرئيسي لمجلس النواب اعتراضاً على عدم تحقيق توافق حول موعد إجراء الانتخابات، والمطالبة برحيل كافة الأجسام السياسية بلا استثناء والمضي نحو انتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية جديدة تعمل على حل المشكلات المعيشية.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة دخول عدد من المتظاهرين إلى مقر البرلمان الليبي في طبرق وحرق المستندات التي بداخله ونهب محتويات المبنى، وذلك وسط حالة من الرفض الشعبي للجوء إلى العنف أو الحرق والتدمير.

وفي الجنوب الليبي، أقدم عدد من المحتجين على حرق مقر مراقبة الخدمات المالية في بلدية سبها، وإضرام النيران في مبنى المجلس البلدي في براك الشاطي، فضلاً عن تنظيم اعتصامات في مدينة سبها للمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب الآجال.

وفي أول رد فعل ليبي رسمي على الاحتجاجات، أكد البرلمان حق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلمياً، وأدان قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

بدوره، أكد المجلس الرئاسي الليبي، متابعته الأحداث الأخيرة، موضحاً أنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون.

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنه يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد، وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، ما ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية».

أما مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز فقد دعت إلى ضرورة احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق غير مقبولة على الإطلاق.