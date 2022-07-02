تونس.. هل يُحقق الدستور الجديد مطالب الشارع؟

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

حالة من الترقب سادت الشارع التونسي بعد الكشف عن مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، تمهيداً للاستفتاء عليها في 25 يوليو المقبل، وسط دعم كبير للتصويت والمشاركة.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن مسودة الدستور الجديد تكاد تكون دستور 1959، بداية من نظام رئاسي واضح بدلاً من دستور 2014 الذي أثبت فشله، مشيرين إلى أن هذه المسودة حققت تطلعات الشعب التونسي في تحقيق الاستقرار وضمان الحرية. وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن جزءاً كبيراً من مسودة الدستور تُحقق تطلعات الشعب التونسي حول أمرين، الأول هو تحقيق الاستقرار، والثاني هو ضمان الحرية، وهو ما تحقق في هذه النسخة الأولى المطروحة والقابلة للتعديل. وأوضح لـ«الاتحاد»، أن النقد الذي يُمكن أن يوجه لهذه المسودة يتعلق بالعلاقة في التوازن بين السلطات، مضيفاً أنه «من الواضح بقراءة المسودة أن مركز ثقل النظام السياسي الجديد هو رئاسة الجمهورية ومطروح بكل جدية مراجعة الوضع في العلاقة بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية».

بدوره، أشار المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إلى أن مسودة الدستور هي عودة إلى دستور 1959 بعد إثبات أن منظومة دستور 2014 تسببت في فوضى ثورية خاطئة وكلف تونس مبالغ مالية طائلة جراء الفوضى وتعطل الدولة وانهيار الاقتصاد بسبب «عشرية الخراب».

وأضاف لـ «الاتحاد»، أن مسودة الدستور الجديد تشير إلى أنه نظام رئاسي يضع فيه الرئيس السياسة العامة للدولة ويختار حكومة تساعده ومسؤولة أمامه، وبرلماناً يراقب من خلال القوانين التي يناقشها وقد يرفض التصويت عليها، موضحاً أن المسودة وفرت للمرأة كل المكاسب الخاصة بها في مجال الأحوال الشخصية وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عند التعيينات والسعي للتناصف في المجالس المنتخبة.

وذكر الجليدي أن المسودة الجديدة أشارت إلى أن المحكمة الدستورية لن تكلف شيئاً للميزانية، ولها اختصاص واسع وليست محل تجاذبات حزبية.

وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن الدستور الحالي لم يخطئ كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ، فالتعديل أصبح ميسراً والاستفتاء ممكناً.

فيما أوضح المحامي والمحلل السياسي حازم القصوري، أن «مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليه هو الشيء الذي يجعل الشعب في دراية تامة بخصوص فصول الدستور من اليوم إلى 25 يوليو»، مضيفاً أنه سيكون حاسماً لانتصار الجمهورية الجديدة. وأضاف القصوري لـ «الاتحاد»، وهو رئيس «منتدى تونس الحرة»، أن تونس تتجه إلى الجمهورية الجديدة الضامنة لحقوق الإنسان. وأضاف: «ما يؤكد ذلك هو احتواء مسودة الدستور على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يصل ما يقرب من 80 ممثلاً للجهات وله اختصاص في مجال مخططات التنمية والميزانية».

وأشار إلى أن النظام الرئاسي لا يمكن إلا أن يستجيب لمطالب الشعب التونسي ويفند مزاعم المعارضة ولا يكرس للديكتاتورية، مؤكداً أهمية نزول التونسيين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، قراره ترك حرية الاختيار للآلاف من قواعده العمالية بشأن الاقتراع في الاستفتاء الشعبي على الدستور. وصدر القرار عقب أعضاء اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد مع خبراء من القانون الدستوري وقضاة سابقين.