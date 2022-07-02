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تجدد الاحتجاجات في الخرطوم
تجدد الاحتجاجات في الخرطوم
3 يوليو 2022 01:55

أسماء الحسيني (الخرطوم)

تجددت الاحتجاجات في السودان، أمس، لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأغلقت السلطات الأمنية الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في الخرطوم، كما أغلقت ثلاثة جسور رئيسية تربط مدن العاصمة عقب إعلان «لجان المقاومة» عن مظاهرة جديدة نحو القصر الجمهوري.
من جانبها، أعلنت قوى «الحرية والتغيير» عن «تصعيد الاحتجاجات والإعداد لعصيان مدني شامل عقب عيد الأضحى، ومواصلة التصعيد بكافة الوسائل السلمية بالتنسيق مع كل قوى الثورة، ودعم كافة أشكال المقاومة المطروحة من اعتصامات ومظاهرات وغيرها من الوسائل السلمية».  وقررت قوى «الحرية والتغيير» إرسال خطابات للفاعلين الرئيسيين في المجتمع الدولي والإقليمي حول تطورات الوضع الراهن، تشرح مطالب الشعب السوداني.

الخرطوم
السودان
الجيش السوداني
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