مقتل 5 جنود من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بانفجار لغم

مقديشو (وكالات)

لقي 5 جنود على الأقل مصرعهم، أمس، وأُصيب آخرون في انفجار استهدف قوات تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وتعرض جنود تابعون لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «ATMIS» لانفجار لغم أرضي على مشارف مدينة «ماركا»، العاصمة الإقليمية لمنطقة «شابيل» الجنوبية الغربية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القتلى هم من الجنود الأوغنديين المشاركين في البعثة.

وأكد مسؤولون في المنطقة وقوع الهجوم، لكنهم لم يحددوا عدد الضحايا. كما أعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت قوات الدفاع الكينية، أعلنت مصرع 10 من مسلحي حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» خلال عملية أمنية أمس الأول، في مناطق «سانيرا وكولبيو» بغابة «بوني» في مقاطعة لامو الساحلية المجاورة للصومال. وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن بعض مقاتلي الحركة الإرهابية الذين أصيبوا بجروح متفاوتة هربوا إلى غابات «بوني» الشاسعة.