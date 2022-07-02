تونس: تهديدات إرهابية تستهدف أمن البلاد ورموزها

تونس (الاتحاد)

أكد وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أمس، وجود تهديدات إرهابية تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها. وأفادت وسائل إعلام تونسية نقلاً عن شرف الدين قوله خلال إشرافه أمس، على ندوة الولاة، إن مثل هذه التهديدات تواترت، لا سيما وأن البلاد قادمة على محطات مهمة منها الاستفتاء على الدستور الجديد، وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية.

وصرح بأن تونس تعيش وضعاً عاماً يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة أرجاء البلاد باستثناء بعض التحركات الاجتماعية على خلفية مطالب مهنية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تحرص على التعامل مع كل المستجدات في كنف الاحترام للحقوق الأساسية للشعب التونسي.

وفي سياق متصل، تمكنت السلطات التونسية من تفكيك خلية إرهابية بولاية «صفاقس» كانت تخطط للسّطو على أحد الفروع البنكيّة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ، أنه تمّ إعداد كمين مُحكم من قبل الوحدة الأمنيّة المتعهّدة، أدى إلى إيقاف عناصر الخلية التي تضم ثلاثة أشخاص.

وخلال التحقيق معهم، اعترفوا بتبنيهم للفكر المتشدد ونية سرقة الأموال، كما اعترفوا بتخطيطهم للسّطو على أحد الفروع البنكيّة، وفقا للداخلية التونسية.