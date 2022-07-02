ضيوف الرحمن يتوافدون من المدينة إلــى مكة

الرياض (الاتحاد)

بدأ 360 ألف حاج، وصلوا خلال الأيام الماضية إلى المدينة المنورة، في التوافد على مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وسط استعدادات كبيرة لتيسير أداء المناسك على الحجاج، ومنظومة متكاملة من الخدمات.

وكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن نحو 280 ألف حاج غادروا المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، على أن يلحق بهم الحجاج المتبقون خلال الأيام المقبلة.

ويعيش الحجاج أثناء زيارتهم، خلال العام الجاري، مشهداً مختلفاً عن مواسم الحج السابقة، من خلال معايشتهم لأعمال التحسين التي شهدتها المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وتطوير البنية التحتية، ضمن مشروعات «أنسنة المدن»، التي صمّمت بأشكال هندسية تعزّز سبل الراحة للزائرين والحجاج.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرين «هلال حج» في مسجد «نمرة» بمشعر عرفات، ضمن استعداداتها للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية. ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، تمثل التمرين، الذي أُقيم بمشاركة مركز طوارئ الحج بمنطقة مكة المكرمة، في ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي عن وقوع حادث تدافع في مسجد «نمرة» نتيجة تماس كهربائي في أحد المكيفات أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف مما أثار فزع المصلين.

وأسفر التمرين عن تأكد هيئة الهلال الأحمر السعودي من جاهزية فرقها وقدرتها على تنفيذ أهداف عدة، منها الاستجابة للحدث وتطبيق الإدارة بالأهداف، ونقل قيادة الحدث وتصعيد الحالة الطارئة، وقراءة الوضع الراهن وإعطاء إيجاز صحيح، والتنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى، وأخيراً إنهاء الحدث وانسحاب الوحدات المشاركة بعد أداء مهامها على الوجه الأكمل.

وتحرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على إقامة مثل هذه التمارين، لما لها من قدرة على اختبار الخطط وقياس جاهزية القطاعات لمواجهة الاحتمالات الطارئة، فكلما كانت التمارين محاكية للواقع كلما كانت أفضل الطرق للاستعداد لمواجهة الاحتمالات التي قد تطرأ، إضافة إلى تعزيزها الجانب التدريبي العملي ورفع كفاءة أعضاء الفرق.

وفي السياق، رفعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم كامل جاهزية المشروع، استعداداً لاستقبال الطلب المتزايد على ماء زمزم من خلال منافذ التوزيع بموقع المشروع، حيث أُشرِف على الخطط التنفيذية الموضوعة للمشروع لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى 200 ألف عبوة في اليوم الواحد، حيث يعمل المشروع على مدار 24 ساعة يومياً خدمةً للحجاج وقاصدي المسجد الحرام وتسهيلاً لوصول ماء زمزم لطالبيه بطريقة آمنة وصحية.