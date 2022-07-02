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قتلى وجرحى جراء هزات أرضية قوية جنوب إيران
قتلى وجرحى جراء هزات أرضية قوية جنوب إيران
3 يوليو 2022 01:55

طهران (وكالات) 

أعلنت السلطات المحلية الإيرانية، أمس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 44 آخرين جراء ثلاث هزات أرضية ضربت محافظة «هرمزكان» جنوب إيران بقوة 6.1، 6.3، 5.9 درجة على مقياس «ريختر» على التوالي.
وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن ثلاث هزات أرضية متتالية ضربت المحافظة كان أشدها بقوة 6.3 درجة على مقياس «ريختر» عند الساعة الثالثة و55 دقيقة فجر أمس، بضواحي ميناء «لنكه».
وأشار إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الزلزال ومباشرتها بتوزيع المواد الغذائية والضرورية بين المتضررين.
من جانبه، قال محافظ هرمزكان مهدي دوستي، إن الزلزال أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن 52 قرية في المنطقة، وإن الجهات المختصة تعمل على عودة التيار الكهربائي بسرعة إلى الأهالي.
وأضاف أن أهالي المدن المجاورة لميناء «لكنه» وميناء «بندر عباس» شعروا بشدة الهزات الأرضية. وكان زلزالان بقوة 5.2 و5.6 درجة على مقياس ريختر ضربا المحافظة نفسها  في الـ 22 والـ 25 من الشهر الماضي دون وقوع خسائر بشرية.

إيران
هزات أرضية
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