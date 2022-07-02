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وسيط غرب أفريقيا يلتقي المجلس العسكري في بوركينا فاسو
رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يلتقي وسيط غرب أفريقيا
2 يوليو 2022 22:54

التقى وسيط غرب أفريقيا لبوركينا فاسو، اليوم السبت، في العاصمة في واغادوغو، رئيس المجلس العسكري المقدَّم بول هنري سانداوغو داميبا.
وأشاد الرئيس النيجري السابق محمد إيسوفو بـ"الانفتاح على الحوار" من قبل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يناير، بعد الإطاحة بالرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري.
جرى اللقاء عشية قمة قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) التي ستقرر ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة على البلاد أم لا.وقال إيسوفو، في ختام لقاء مع رئيس المجلس العسكري "ناقشنا الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية" و"أود أن أحيي استعداد الرئيس داميبا وحكومته وكذلك انفتاحهما على الحوار".
بعد وصوله الجمعة في زيارته الثانية لبوركينا فاسو في أقل من شهر، التقى إيسوفو أيضا رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والأمن والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين لأحزاب سياسية والشباب.
وقال إيسوفو "خلال كل هذه الاجتماعات، استمعت إلى التحليلات التي قدمها الأفراد عن الوضع الصعب الذي تمر به بوركينا فاسو".
وأشار إلى أن "الجميع متفقون على الحاجة إلى اتحاد لمكافحة الإرهاب وضرورة المصالحة الوطنية والحوار الشامل على كل المستويات" و"العودة إلى النظام الديمقراطي".
وأضاف أنه ناقش مع رئيس المجلس العسكري "قضية الرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري"، موضحاً أنه سيقدم تقريراً عن زيارتيه لبوركينا فاسو في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المقرر عقدها، غدا الأحد، في أكرا بغانا.

المصدر: آ ف ب
بول هنري سانداوغو داميبا
محمدو إيسوفو
بوركينا فاسو
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
وسيط
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