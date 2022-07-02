اليونان تنفي إعادة مهاجرين حاولوا الوصول لأوروبا

نفت اليونان أن تكون قد أعادت مهاجرين حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر جزرها. وذكر وزير شؤون الملاحة البحرية اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس أن جميع الشكاوى من عمليات الإعادة من قبل القوات اليونانية تبين أنها لا أساس لها. وتشير اليونان إلى أنها ببساطة تحمي حدودها، وهي ذات الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال بلاكيوتاكيس "حماية الحياة الإنسانية لها أهمية قصوى، ودائما ما يكون ذلك وفقا للقانون الدولي"، مضيفا أن السلطات اليونانية أنقذت عشرات الآلاف من الأشخاص في بحر إيجة العام الماضي.عمليات إعادة المهاجرين غير قانونية بموجب القانون الدولي.نظمت منظمات حقوقية احتجاجا في جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم السبت، ضد مزاعم إعادة المهاجرين. ونظموا مسيرة على طول ميناء الجزيرة.