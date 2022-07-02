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ألمانيا تحذر من التراخي أمام موجة صيفية من كورونا
محطة قطارات في ولاية بافاريا
2 يوليو 2022 22:15

حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم السبت، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية على أبواب موجة صيفية محتملة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وانتقد لاوترباخ إلغاء شرط ارتداء القناع في وسائل النقل العام المحلية في ولاية بافاريا.
وكتب وزير الصحة على موقع تويتر أنه في ضوء موجة صيفية من كورونا، يصبح هذا خطأ جليا.
وقال لاوترباخ "الاسترخاء داخل الأمواج له تأثير غير منطقي، ويقلل من شأن دعوة الحكومة الفيدرالية لاتخاذ مزيد من الإجراءات." 
وأوضح أنه على يقين من أنه سيتم التغلب على قرار وزير الصحة في ولاية بافاريا، كلاوس هوليتشيك.
كانت حكومة الولاية قررت تعديل قواعد كورونا بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي.
وما يزال يتعين على الركاب حالياً ارتداء قناع الوجه المحكم "إف إف بي 2" في ولايات ألمانية أخرى مثل برلين وهامبورج داخل الحافلات والقطارات، بينما في أماكن مثل ولاية سكسونيا يستخدم القناع البسيط.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
كورونا
موجة تفشي
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