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لوكاشينكو يتهم أوكرانيا بإطلاق صواريخ على بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
2 يوليو 2022 21:53

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أوكرانيا بإطلاق صواريخ على بلاده.
ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية للأنباء عن الرئيس لوكاشينكو قوله إن أوكرانيا حاولت قصف منشآت عسكرية في أراضي بيلاروسيا منذ أيام لكن تم اعتراض جميع الصواريخ.
ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله "إنهم يستفزوننا. سأقول لكم شيئاً. منذ ثلاثة أيام، ربما أكثر قليلاً، جرت محاولة لقصف منشآت عسكرية على أراضي بيلاروسيا من أراضي أوكرانيا".
وأضاف "لكن ... تمكنت الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات (بانتسير) من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية".
وقال لوكاشينكو إن بيلاروسيا لا تريد الدخول في حرب مع أوكرانيا لكنها ستقاتل إذا حدث تدخل على أراضيها.
ولم يدل الجيش الأوكراني بتعليق حتى الآن.
وأوضخ الرئيس البيلاروسي أنه لا توجد قوات من بلاده تقاتل في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الروسية.

المصدر: رويترز
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروسيا
قصف
صواريخ
أوكرانيا
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