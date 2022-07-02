مالي تحتج على إسبانيا بعد حديث عن تدخل عسكري محتمل

استدعت حكومة مالي، سفير إسبانيا لديها على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسباني قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكريا في البلاد "لا يمكن استبعاده"، وفق ما أعلن وزير الخارجية المالي.

وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي "استدعينا اليوم سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات".

كان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اعتبر أن فرضية تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي غير مستبعدة.

وقال ألباريز، في تصريح للمحطة الإذاعية الرسمية "ار.ان.لي" على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة مدريد "لا يمكننا أن نستبعد ذلك. لم يتم التطرّق إلى هذه القضية خلال النقاشات في مدريد لأن القمة مخصصة لتحديد إطار عمل حلف شمال الأطلسي. إذا لزم الأمر وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك".

وقال وزير الخارجية المالي إن "هذه التصريحات غير مقبولة وغير ودية وخطيرة" لأنها تنطوي على "ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد يتمتع بالسيادة ومستقل".

وتابع "طلبنا تفسيرات وتوضيح هذا الموقف للحكومة الإسبانية. نأمل وصول (التفسيرات والتوضيح) سريعا".

وردت السفارة الإسبانية في مالي، في بيان اليوم السبت، مؤكدة أن "إسبانيا لم تطلب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي ولا في أي مناسبة أخرى، تدخلا أو تحركا ما للحلف في مالي".

وأضافت أن إسبانيا "ستواصل تطوير علاقة ودية وسلمية مع مالي".

وخارطة الطريق الأخيرة لحلف شمال الأطلسي تشير للمرة الأولى إلى "مصلحة استراتيجية" تكتسيها بالنسبة إليه مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل الأفريقي، وأيضا على وجه الخصوص المخاطر التي يشكّلها الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وكانت إسبانيا قد شددت على أن التصدي للتهديدات في الجناح الجنوبي خلال قمة الحلف يشكّل أولوية كبرى بالنسبة إليها.

وتخشى مدريد خصوصا أن يؤدي انعدام الاستقرار في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات إرهابية عدة إلى ازدياد الهجرة غير النظامية.

وأصبحت إسبانيا، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الأفريقية، إحدى المحطات الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا.

المصدر: آ ف ب