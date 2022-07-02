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حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مكة المكرمة
حجاج يطوفون بالكعبة المشرفة
2 يوليو 2022 20:29

بدأ آلاف الحجاج يتوجهون إلى مدينة مكة المكرمة من بين ما يقارب مليون شخص يتوقع أن يؤدوا هذا العام مناسك الحج بعد عامين من جائحة كوفيد-19.
أدى الآلاف الطواف حول الكعبة المشرفة مرتدين ملابس الإحرام.
وقال أحمد السيد محمود وهو أحد الحجاج المصريين "الحمد لله... مستحيل أوصف شعوري الآن... وجودي في الحرم وفي أرض الحرمين يسعدني جدا".
وسمحت السعودية هذا العام بدخول حجاج من خارجها. ولم يحضر الحج في العامين الماضيين سوى بضعة آلاف من السعوديين والمقيميين بسبب جائحة كوفيد-19 التي عمت العالم.
وقالت السعودية إن مليون شخص يمكنهم أداء الحج هذا العام بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية وهو أقل من نصف الأعداد قبل الجائحة. ويقتصر الحج هذا العام على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما وتلقوا كل جرعات اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 ولا يعانون من أمراض مزمنة.
على مدى سنوات، أنفقت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات لتأمين واحد من أكبر التجمعات في العالم. 

المصدر: رويترز
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