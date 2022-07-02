الاتحاد الأوروبي يواصل توفير لقاح جدري القردة لأعضائه

واصل الاتحاد الأوروبية إرشال شحنات من لقاحات مضادة لجدري القردة إلى أعضائه.

وتلقت ألمانيا، اليوم السبت، الدفعة الأولى من هذه اللقاحات.

وقالت ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية للصحة إن توريد هذه اللقاحات تم عن طريق الهيئة الأوروبية الجديدة للتأهّب والاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا).

وأوضحت كيرياكيدس أن الاتحاد الأوروبي تمكن، عبر هذه الهيئة، من اتخاذ رد فعل سريع على الأزمة وشراء لقاحات للدول الأعضاء.

وحسب البيانات الصادرة من بروكسل، فإن من المنتظر أن تحصل ألمانيا من الدفعة الأولى على نحو 5300 جرعة من اللقاح.

كان الاتحاد الأوروبي طلب، منتصف يونيو الماضي، نحو 110 آلاف جرعة لقاح من الجيل الثالث من شركة "بافاريان نورديك"، وقد وردت هذه الجرعات تدريجيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى النرويج وإيسلندا.

كان معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا أعلن أن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القردة التي سجلت وصل إلى 1054 حالة حتى أمس الجمعة.

يذكر أن هذا المرض الفيروسي النادر سجلت منه عدة آلاف من الإصابات على مستوى العالم في الفترة الأخيرة.

المصدر: د ب أ