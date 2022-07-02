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ارتفاع عدد قتلى ومفقودي انزلاق التربة في الهند
جنود هنود ينتشلون ضحايا من مكان انهيار التربة
2 يوليو 2022 18:31

ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق التربة إلى 25 شخصاً بعد طمر ورشة بناء سكة حديد في شمال شرق الهند، بينما لا يزال حوالي أربعين شخصاً في عداد المفقودين، وفق ما أعلن الجيش اليوم الجمعة.
بعد يومين من وقوع الكارثة، واصل رجال الإنقاذ وقوات الأمن البحث عن ناجين محتملين في موقع الكارثة، وهو موقع بناء للسكك الحديد دُفن تحت الطين والصخور في ولاية مانيبور.
لكن جهودهم تعرقلت بسبب سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطول الأمطار. وقال بيرين سينغ، رئيس حكومة ولاية مانيبور، إن الوضع «لا يزال خطيراً»، مشيراً إلى أنّ آخر عدد للقتلى وصل إلى 25.
وغالبية الضحايا من جنود الاحتياط في القوات البرية ممن كانوا يعملون في مشروع بناء سكة حديد.
وأعلن الجيش في بيان العثور على 18 ناجياً إلى الآن، فيما لا يزال 12 من جنود الاحتياط و26 مدنياً في عداد المفقودين.
وشهد شمال شرق الهند هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، ما تسبب بانزلاقات تربة وفيضانات.

المصدر: آ ف ب
الهند
انزلاق التربة
فيضانات
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