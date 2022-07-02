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تضارب الأنباء بشأن وضع مدينة استراتيجية في أوكرانيا
آثار قصف في ليسيتشانسك
2 يوليو 2022 18:07

تضاربت الأنباء، اليوم السبت، بشأن الوضع في مدينة ليسيتشانشك الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.
أصدرت أوكرانيا، اليوم السبت، توضيحاً بشأن الوضع حول المدينة رداً على تأكيد صادر عن مقاتلين انفصاليين.
وقال الجيش الأوكراني إن المدينة «ليست محاصرة»، مناقضاً بذلك ما أعلنه مقاتلون انفصاليون.
وجاء في تصريح للمتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني رسلان موزيتشوك أن «معارك عنيفة تدور في محيط ليسيتشانسك. لحسن الحظ أن المدينة ليست محاصرة وهي تحت سيطرة الجيش الأوكراني».
 وينافي هذا التصريح ما سبق أن أعلنه ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك. ونقلت وكالة «تاس» الروسية لأنباء عن ممثل للقوات الانفصالية أن «ليسيتشانسك محاصرة بالكامل».
تشهد المدينة منذ أيام معارك عنيفة.
تكتسي ليسيتشانسك أهميتها الاستراتيجية من كونها آخر مدينة كبرى في لوغانسك، إحدى مقاطعتي منطقة دونباس الصناعية، التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.

المصدر: وكالات
ليسيتشانسك
معارك
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