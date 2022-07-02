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فقد 27 فرداً من طاقم سفينة جراء عاصفة
السفينة المنكوبة قبالة هونج كونج
2 يوليو 2022 17:41

أعلنت خدمة الدعم الجوي في هونج كونج فقدان 27 شخصاً من طاقم سفينة بعدما انشطرت بسبب إعصار «تشابا» في بحر الصين الجنوبي اليوم السبت.
وأعلنت خدمة الطيران أنّ السفينة "تعرّضت لأضرار جسيمة وانشطرت جزأين". وأفادت أنها أنقذت ثلاثة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصاً، ونُقلوا إلى المستشفى.
وأظهرت لقطات شخصاً ينقل جواً مع أمواج على سطح السفينة نصف المغمورة.
نقل أحد أفراد طاقم السفينة المنكوبة جوا

وذكر بيان أنه، وفقاً للناجين الثلاثة، قد تكون الأمواج جرفت أفراد الطاقم الآخرين قبل وصول أول طائرة مروحية.
تسببت «تشابا» في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقلت وسائل النقل العامة في هونخ كونج، كما أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.

  • إنقاذ أحد أفراد طاقم السفينة المنكوبة
    إنقاذ أحد أفراد طاقم السفينة المنكوبة

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث. كان الإعصار بدأ في وسط بحر الصين الجنوبي ووصل إلى اليابسة بعد ظهر اليوم السبت في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين.

المصدر: رويترز
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