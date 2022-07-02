قمة غرب أفريقية لبحث الوضع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، غداً الأحد، قمة في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول سيطر فيها الجيش على السلطة.

وسيدرس قادة دول غرب أفريقيا، الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات الرد التي فرضت على مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وتواجه مالي حظراً على الصفقات التجارية والمالية، باستثناء المنتجات الأساسية.

أما بوركينا فاسو وغينيا، فعضويتاهما معقلتان حالياً فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. لكن المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة لثلاث سنوات وتعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.

وتجري مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة غرب أفريقيا، لكنها حتى الآن لم تؤد إلى أي تسوية.

ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقدت في 04 يونيو الماضي إلى نتيجة تذكر؛ إذ إنه لم يتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الحاكمة في الدول الثلاثة، وحددت المجموعة مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.

في هذه الأثناء، وصل الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس النيجيري الأسبق إلى العاصمة المالية باماكو، أمس الجمعة، للقاء السلطات العسكرية.

وفي بوركينا فاسو، وصل وسيط دول غرب أفريقيا، رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو إلى العاصمة واغادوغو، أمس الجمعة قبل القمة ليطلع على برنامج للانتخابات قدمه العسكريون الحاكمون إلى الأحزاب الأربعاء.

في غينيا البلد الذي رفض حتى الآن قدوم وسيط، وافقت المجموعة العسكرية على فترة انتقالية مدتها 36 شهرًا. لكن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال رأى أن هذه المهلة «لا يمكن أن تطرح». وقال: «سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات».

المصدر: رويترز